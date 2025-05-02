世新大學與康軒合作 用AI協助學生備戰國中會考

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（中央社記者陳至中台北2日電）世新大學資訊管理系與康軒文教合作，在5月正式上線「康軒AI會考通」，結合AI（人工智慧）技術分析國中教育會考趨勢，並自動生成模擬試題，協助考生複習。

世新大學今天發布新聞稿，資管系教師陳怡彰、陳俊廷與研究生余兆凱等人參與「康軒AI會考通」系統開發、資料分析與使用者互動設計，成功將AI技術應用於教育現場。

這個系統已正式上線，免費開放學生使用，具備「隨點隨練」與錯題診斷等功能，讓學生能夠針對自己的弱點強化學習，提升解題效率。

余兆凱表示，他特別喜歡的功能是將國文課程內容，轉化為「搖手機抽籤」的籤詩系統，讓古文學習變得有趣且讓人印象深刻。

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康軒文教數位事業處數位研發部經理李印堂作為資管系校友，十分讚賞這次與世新的合作，整合了LINE平台與生成式AI技術，為學生提供了一套個人化、智慧化的複習解決方案。

指導教師陳怡彰、陳俊廷表示，未來將繼續與業界合作，培養具備即戰力與創新思維的資訊人才，藉此實踐「AI做中學、技術即應用」的教學理念。（編輯：陳政偉）1140502