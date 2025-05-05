多雲到晴午後降雨減少 東南部防焚風上看逾36度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中央氣象署預報，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴；天氣悶熱，東南部地區容易出現局部攝氏36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，上午發布台東等4縣市高溫燈號。

氣象署預報，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，但午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於北部距離鋒面較近，清晨及夜晚北部地區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫約29至33度，東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，天氣悶熱，發布台東縣、台南市、高雄市、屏東縣高溫燈號。

離島地區，澎湖晴時多雲，氣溫24至29度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫21至29度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫18至27度。

透過 Google News 追蹤中央社

氣象署預報，桃園市、新竹縣市、基隆北海岸、台東縣、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140505