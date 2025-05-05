加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

多雲到晴午後降雨減少 東南部防焚風上看逾36度

2025/5/5 08:16（5/5 08:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北大湖公園內午後遊憩民眾。（中央社檔案照片）
圖為台北大湖公園內午後遊憩民眾。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中央氣象署預報，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴；天氣悶熱，東南部地區容易出現局部攝氏36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，上午發布台東等4縣市高溫燈號。

氣象署預報，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴，但午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於北部距離鋒面較近，清晨及夜晚北部地區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫約29至33度，東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，天氣悶熱，發布台東縣、台南市、高雄市、屏東縣高溫燈號。

離島地區，澎湖晴時多雲，氣溫24至29度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫21至29度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫18至27度。

google news透過 Google News追蹤中央社

氣象署預報，桃園市、新竹縣市、基隆北海岸、台東縣、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140505

#降雨
#焚風
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
夏月電價用電大戶5/16率先實施 住宅小商店維持6月上路梅雨季5月報到 氣象署估雨量正常偏少、各地氣溫正常偏暖COVID-19疫情升溫估高峰在5、6月 20多歲女3年未打疫苗重症太平山聯外道路塌陷 全區延至5/9開放
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：