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新北市部分區域5/19停水 影響林口泰山五股6萬戶

2025/5/5 16:29（5/5 17:22 更新）
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新北市林口、泰山、五股部分區域19日起將停水16小時到23小時，影響6萬4439戶。（示意圖／中央社檔案照片）
新北市林口、泰山、五股部分區域19日起將停水16小時到23小時，影響6萬4439戶。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市水利局今天表示，受到大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等工程影響，林口全區、泰山及五股等部分里將停水16小時到23小時，受影響戶數達6萬4439戶，請民眾提早儲水備用。

水利局發布新聞稿指出，台灣自來水公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等五合一工程」施工停水，林口全區將於5月19日上午8時起至深夜12時止，共停水16小時。

泰山、五股部分地區於5月19日上午8時起至5月20日凌晨2時止，共停水18小時，影響範圍包括泰山區的大科里（大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）；五股區包括福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路）。

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另外，泰山大科里南林路於5月19日上午8時起至5月20日上午7時止，共停水23小時。這波停水，戶數總計6萬4439戶受到影響。

水利局指出，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命。停水期間，若有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。（編輯：戴光育）1140505

#水利局
#台水公司
#停水

新北市水利局公告13處臨時供水站位置：
1.林口區南勢二街154號（南勢市民活動中心）
2.林口區公園路46號（麗林國小）
3.林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局）
4.林口區林口路237號（林口路竹林路口）
5.林口區自強三街（贊天宮）
6.林口區仁愛路1段378號（林口區公所）
7.林口區仁愛路1段2號（師範大學）
8.林口區民權路165號（湖南市民活動中心）
9.林口區竹林路350號斜對面
10.泰山區大科路300號（大科里民活動中心）
11.泰山區泰林路3段22號（黎明技術學院）
12.五股區登林路81號（新加坡花園城堡）
13.五股區徳音里外寮路1號

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