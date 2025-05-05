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桃園5工程5/19併同施工 5區受影響最長停水23小時

2025/5/5 16:57（5/5 17:23 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）台水公司預計19日辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等工程，預定從19日上午8時施工，最長停水為23小時，桃園市龜山、蘆竹、大園、桃園及八德區約27萬戶用水受影響。

桃園市政府經濟發展局今天發佈新聞稿表示，台灣自來水公司二區處依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，另因應桃園區小檜溪重劃區用戶數急速成長辦理「桃園區中山東路至小檜溪重劃區送水管工程」，為避免重複停水，合併辦理共5項相關工程，以提升管線及電氣設備安全。

經發局指出，停水時間預定從19日上午8時起至20日上午7時止，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區；另外新北市影響區域為林口區、泰山區及五股區。

經發局說，桃園市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶。另外，桃園區有32個里降壓18小時，影響約6.9萬戶。

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經發局長張誠指出，為審查台水公司工程規劃及供水計畫，將由桃園市副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳列各項工程施作程序、內容、所需時間，以及復水程序準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於停水範圍設置31處飲用水供水站，方便民眾就近取水，消防局也將做好準備，若民眾有緊急用水需求將協助供水。

張誠表示，市府將於這次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。同時持續與台水公司合作，強化桃園地區供水穩定，降低市民不便。市府與台水公司預計於停水前1週公布飲用水供水站、市府備用水井及網路查詢系統等資訊，方便民眾就近取水並查詢停水相關訊息。（編輯：李錫璋）1140505

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