日籍律師在台掉父親遺物 因城市科大名片尋回

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（中央社記者許秩維台北7日電）在台灣出生的日籍律師伊東香保，2018來台時不慎遺失父親的遺物刺繡包，原本苦尋未果，卻因城市科大應外系主任的名片而找回，伊東香保的胞妹近日也飛來台灣領取並致謝。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，伊東香保和妹妹於2018年來台參加活動，為緬懷曾在台北生活的父親，伊東香保將父親在1940年代住院時親手縫製的刺繡包帶在身上，但在活動結束後，卻不慎將裝有刺繡包與重要文件的手提袋遺落在計程車上。

為了這個有深厚歷史和家族情感的刺繡包，伊東香保苦尋兩年仍無消息，原以為再也找不回父親遺物。

沒想到2020年奇蹟發生，台北城市科大應用外語系主任陳乃慈偶然接到電台來電，表示在一件未領回的遺失物中，發現陳乃慈與伊東香保的名片，之後透過這條線索，輾轉聯繫上伊東香保，在取得授權後，陳乃慈與學生蕭博允幫忙領回刺繡包，並妥善保存於城市科大應外系。

城市科大提到，伊東香保和家人非常重視這個刺繡包，因此希望親自來領取，但由於COVID-19疫情影響，加上伊東香保年事已高，因此直到近日，才由伊東香保的妹妹伊東優里特地飛來台灣親領刺繡包。

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伊東優里表示，這個刺繡包不只是爸爸住院時一針一線縫出來的，還有其他病友共同參與，對於家族而言，刺繡包不只是爸爸的回憶，而是台灣的回憶都濃縮在包包裡；她也將姊姊手提袋中的圍巾贈予城市科大應外系，象徵對台灣的感激。

陳乃慈指出，記得2018年活動拍合照時，伊東優里就剛好在她的旁邊，現在能親手將包包歸還其胞妹，覺得非常感動；沒想到一張名片能把遺失的珍貴回憶找回，這段跨越時空的緣分，深化台日間的情感，也看見台灣溫暖守護的力量。（編輯：李亨山）1140507