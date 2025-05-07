第8屆我是海外特派員 中區培訓營5/17登場

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涉己新聞

（中央社記者葉冠吟台北7日電）中央社第8屆「我是海外特派員」培訓營中區場將於17日登場，課程豐富多元，還有機會免費出國實習1個月，拓展國際視野，名額有限，歡迎大專院校學子把握報名時機。

中央通訊社去年甫走過100週年，「我是海外特派員」計畫作為旗艦級活動，響應聯合國永續發展目標（SDGs）第4項目標：「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」，期盼能透過自身力量與資源實現教育的永續發展。

此外，為進一步建構多元夥伴關係，「我是海外特派員」活動號召產官學異業結盟，共同培育具備國際視野的青年人才，也為年輕學子實現勇闖世界舞台的夢想，一同為企業社會責任努力。

8年來，中央社走遍全台大專院校，辦理170場全台校園巡迴新聞講座、北中南培訓營更是累積超過1500名學員，送出23名同學到海外實習。今年的3場陪訓營邀請中央社社長胡婉玲開訓，期勉學員共同關心國際情勢，深入探索國際議題，同時認識媒體識讀的重要性。

陪訓營精彩課程將由胡婉玲以「從國內到國外 全方位新聞人」為題開啟一天的活動。為期2天的課程涵蓋媒體素養、採訪實務、影音新聞技巧、外媒觀點及目前最重要的AI（人工智慧）與淨零課程。

中區場次將於5月17日至5月18日在中華電信學院黎明會館（台中市南屯區黎明路二段658號）舉行，歡迎有興趣的大專院校學生踴躍報名參加。

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另外，北區場次於6月7日至6月8日在中華電信學院板橋會館（新北市板橋區民族路168號）舉辦、南區場次於6月14日至6月15日在中華電信學院澄清湖會館（高雄市仁武區里仁勇路400號）舉辦。詳情請見活動官網或可至臉書粉絲團「我是海外特派員」查詢。

第8屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、昇恆昌股份有限公司、兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：戴光育）1140507