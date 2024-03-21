日台協會表揚交流有功人士 中央社特派等3人獲獎

涉己新聞（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本台灣交流協會今天頒獎給對台日交流有卓著貢獻人士，今年獲表揚的有中央社駐日記者楊明珠，她也是首位獲頒此獎的台日媒體人士；有台灣選舉「預測之神」美譽的學者小笠原欣幸以及作家平野久美子共同獲頒表揚狀。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明今天在位於東京六本木的協會本部舉行頒發表揚狀的典禮。他表示，日本台灣交流協會從2018年起頒發表揚狀給對台日交流有卓著貢獻的團體或人士，中途曾因疫情停辦，今年是第5度頒發表揚狀。

今年獲表揚的有日本順益台灣原住民研究會、東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸、中央通訊社駐日記者楊明珠，以及日本作家平野久美子。

谷崎說，小笠原欣幸不需多做介紹，他以「選舉預測之神」為人所熟知，詳細研究台灣8次總統選舉，最令人驚奇的地方是他可以在選舉日很久之前就精準預測出結果，完成他的龐大數據庫。他的著作「台灣總統選舉」獲頒樫山純三賞學術書賞以及亞細亞太平洋賞特別賞，還曾被「新聞週刊」（Newsweek）日本版選為世界尊敬的百大日本人之一。

小笠原表示，他在1994年開始對台灣進行研究，能在第30年獲頒表揚狀，令他感觸頗深。去年大概是他研究生涯最忙碌的一年，包括在「東洋經濟」連載文章，以及接受各大媒體採訪，讓日本更了解台灣的選舉、增進對台灣的了解，未來也將在這方面持續努力。

谷崎表示，他就任日本台灣交流協會理事長後，對中央社駐日記者楊明珠印象深刻，因為只要和台日有關的活動，她一定會出現在現場採訪，不僅撰寫報導，還身兼攝影師，努力衝刺在採訪第一線，把日本的政治、經濟、文化、社會介紹給台灣的閱聽者，可以說形塑台灣人對日本的印象有很大一部分是楊明珠的貢獻，也很感謝她讓台日關係更加緊密。

楊明珠受訪表示，今天能得到表彰非常榮幸，她也要感謝日台交流協會過去曾給予她獎學金到東京外國語大學修讀碩士，也因為這份獎學金的淵源，認識今天到場觀禮的駐日代表處新聞組組長黃明珠，兩位「明珠」現在共同致力於台日友好。

她認為，台灣和日本像是東亞的兩顆明珠，為了不使明珠失去光芒，她將盡力為台日發訊。

日本報導文學作家平野久美子曾花了4年時間，在日本和屏東牡丹鄉訪調「牡丹社事件」，完成「牡丹社事件‧MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」一書，深入牡丹鄉及日本沖繩、長崎、大分縣，蒐集相關史料。

平野表示，她的著作是「非小說」類型，過程中需要很多人協助，過去30年獲得很多台灣人的幫助，她要對這些人表示感謝。她也說，今天在到日台交流協會獲頒表揚狀之前，先在立陶宛的機構獲頒獎狀。她和台灣結緣30年，對立陶宛則是20年前開始研究，雙方選在同一天對她表揚，這將是她畢生難忘的一天。（編輯：周永捷）1130321