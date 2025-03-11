我是海外特派員首場校園講座 聚焦AI對媒體衝擊

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涉己新聞

（中央社記者趙麗妍台中11日電）中央社第8屆「我是海外特派員」校園巡迴講座首場今天起跑，聚焦AI數位科技對前線媒體的衝擊與挑戰。學生們認為AI可快速獲得資料，做好準備就不會被取代，想爭取前進海外探訪當地文化機會。

中央通訊社第8屆「我是海外特派員」校園巡迴講座，今天首場從中興大學起跑，由中央社媒體實驗室主任宋育泰分享「ChatGPT衝擊下，新聞媒體怎麼接招」，結合AI數位科技將最前線新聞媒體所面臨的挑戰與衝擊，第一手揭露分享給學子，期盼學子勇於挑戰自我，開拓新聞永續力。

宋育泰分享，使用ChatGPT想要找尋檸檬蛋糕，得到的回覆卻出現汕頭火鍋的經驗，他更提及現下許多照片遭數位技術修改，經修圖後的照片是禁止在新聞媒體使用。許多人關注文字行業將失業，他舉例，歐洲公共媒體分享的媒體經驗中，使用AI後並未出現失業潮。

中興大學水土保持系陳同學分享，他平常會使用AI工具協助學習，AI雖會讓人類工作面臨轉型，做好準備就不會被淘汰。電機資訊系學院學士班江同學指出，生成式AI的資料庫很大，各國都在使用，未來到其他國家，可透過AI快速了解當地文化背景。

目前就讀興大化學系的曾同學表示，AI是雙面刃，可以是工具幫助搜尋資料、統合資訊，壞處是第1時間有問題都問AI，會讓人們失去部分的自我思考能力。

講座中也介紹媒體工作的狀況，曾同學指出，4歲時他和父母自緬甸來台，他很喜歡問問題，但沒有地方可以讓他問個夠。他發現「我是海外特派員」活動是個機會，可以直接到當地挖掘其他國家文化與特色，他認為，每個國家都有獨特特色等待被發現，他也是透過社交媒體、短影音等管道，知道許多台灣巷弄內的特色小店。

「我是海外特派員」活動今年邁入第8屆，過去7年中央社共辦理近150場全台校園巡迴演講、累積參與人數近2萬人次，活動總觸及超過350萬人次，迄今已累積遴選出23名海外小特派，分別前往美國、印尼、馬來西亞、德國、泰國、菲律賓、新加坡等7個國家、10個城市實習，成為國內唯一青年學子海外特派甄選活動，為大專院校學生創造國際新聞媒體識讀及實作能力，並大幅提升新聞國際觀。

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今年「我是海外特派員」計畫不僅專注新聞專業本身的「新聞典範移轉應用力」，更新增3大亮點「串聯國際影響力」、「國際媒體識讀競爭力」、「擴大拓點永續力」，結合AI、ESG淨零等趨勢議題，期待學子與時事接軌。今年預計增加免費海外實習名額，讓更多青年學子有機會前往海外，吸取見習不同國家與新聞環境，為台灣新聞產業帶來新的氣象。

第8屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部指導，並獲得企業昇恆昌、兆豐銀行、兆豐銀行文教基金會贊助支持，期望透過20場校園巡迴講座、北中南新聞培訓營、中央社實習、免費海外實習等扎實系列活動，打造出具備時事觀點、國際視野的新聞人才，或藉此培養出具國際觀，保有自我反思、判斷假訊息能力的學生。近期北中南培訓營已經開放報名，更多詳細資訊請隨時鎖定官方粉絲專頁「我是海外特派員」。（編輯：龍柏安）1140311

中央社第8屆「我是海外特派員」校園巡迴講座首場11日起跑，揭露時下媒體的工作狀況，中興大學學子專注聆聽。中央社記者趙麗妍攝 114年3月11日

中央通訊社第8屆「我是海外特派員」校園巡迴講座首場11日在中興大學舉行，中央社媒體實驗室主任宋育泰（右）以「ChatGPT衝擊下，新聞媒體怎麼接招」為題進行分享。中央社記者趙麗妍攝 114年3月11日

中央通訊社第8屆「我是海外特派員」校園巡迴講座11日在中興大學登場，中央社媒體實驗室主任宋育泰（圖）分享「ChatGPT衝擊下，新聞媒體怎麼接招」，揭露最前線新聞媒體面臨的挑戰與衝擊。中央社記者趙麗妍攝 114年3月11日