車輛登記主要駕駛人 ETC欠費通知車主免轉交

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）交通部高公局今天宣布，即日起已登記主要駕駛人車輛，ETC通行費會直接通知主要駕駛人，讓使用者付費，車主不需再轉請實際駕駛人繳納。

日常生活常發生車輛主要駕駛人和名義上登記車主不同人，高速公路局業務組科長呂理強今天出席交通部例行記者會時表示，主要可能因投保相關費用，財產使用管理或公司、法人或租賃車、靠行車等因素有關。

呂理強指出，若ETC通行費欠費時，會以通知車主為主，「為了減少說車子不是我開，但是通行費向車主催繳的困擾」，交通部推動主要駕駛人登記制度。

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在車輛登記主要駕駛人後，呂理強表示，未來ETC通行費催繳與其衍生欠費罰單，將直接通知主要駕駛人。但他提醒，與車輛有關的燃料費、牌照稅與一般罰單，現階段仍會向車主催繳。

至於有意申辦主要駕駛人的車主，高公局表示，可上監理服務網申請，或在網路下載主要駕駛人申請書，並黏貼汽車所有人身分證影本及主要駕駛人駕照影本，再至各公路監理機關服務台或採郵寄、傳真給監理機關申請。（編輯：張雅淨）1140509