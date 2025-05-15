救命手術凝膠健保給付調高 健保署：國內供貨無虞

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）心臟手術創新醫材「手術凝膠」原本自費，健保納入給付，估計1400名重症患者受惠，但外界質疑核價過低會削弱藥廠供貨意願，健保署今天開會同意調升給付價格，6月起生效。

俗稱「手術凝膠」的手術封合劑，可用於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性重大手術，中央健康保險署5月1日納入給付，泰爾茂、埃默高等廠商對2毫升與5毫升規格健保核價有意見，已依規定提出申覆。

健保署醫審及藥材組長黃育文今天接受聯訪表示，目前國內使用手術封合劑以4毫升劑量為主，今天藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（共擬會）以4毫升支付點數來換算，「健保核價低於廠商建議價，所以我們採取廠商建議價。」

共擬會是以醫院決標價格的中位數校正，4毫升規格訂定支付點數為2萬3662點（1點的點值目前約為0.9024元），將原規劃2毫升支付點數1萬1831點、5毫升支付點數2萬9577點，分別調整為1.8萬點、3.2萬點。

黃育文說，支付點數皆為依法核算，手術凝膠健保給付5月如常上路，新核價支付點數則從6月1日實施。

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黃育文重申，所有規格的手術凝膠原先健保規劃的支付點數，本就高於日、韓、澳等國家，國內皆供貨無虞，從來沒有任何廠商提出停止供應規劃。由於部分規格手術凝膠支付點數調升，原推估的健保每年挹注約2700萬點，增加到每年挹注3080萬點。

黃育文表示，手術凝膠對心臟手術非常重要，尤其在主動脈手術中，作為心血管外科修補方法的輔助工具，能有效加強已縫合部位及主動脈吻合處，如剝離、破裂或動脈瘤處的加固功能，對臨床具有相當必要性，健保給付1400名重症患者受惠。（編輯：陳清芳）1140515