南高屏高溫燈號上看逾36度 大台北防午後雷陣雨

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（中央社台北16日電）中央氣象署預報，今天各地白天普遍炎熱，高雄亮橙色燈號、台南及屏東為黃色燈號預估氣溫達攝氏36度以上；各地多為晴到多雲天氣，中午過後山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨。

氣象署預報，今天各地白天普遍高溫炎熱，中南部及大台北高溫達33至35度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率。中午前後高雄市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市、屏東縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

各地低溫約22至26度。離島氣溫，澎湖24至30度、金門23至30度、馬祖22至28度。

天氣部分，各地多為晴到多雲較穩定的天氣，花東地區及恆春半島局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢的機率，宜蘭地區也有零星短暫陣雨，中午過後各地山區及大台北地區有零星短暫雷陣雨。晚間起金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風，中部以北擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140516