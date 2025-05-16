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吳德榮：各地持續熱如炎夏 19至21日達37度

2025/5/16 08:29（5/16 09:18 更新）
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圖為高雄民眾撐傘遮陽在五甲公園樹蔭下乘涼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨機率，而明日至18日各地晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達攝氏36度，19至21日氣溫還會再高。

中央氣象署上午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，而台南市、屏東縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率，白天各地氣溫偏高，中午前後紫外線強、要注意防曬、防中暑。

各地氣溫部分，預估北部20至35度，中部21至35度，南部22至36度，東部21至33度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明日至21日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團內，明日至18日各地晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達36度，東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，19日至21日水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度，山區午後偶有少量降雨的機率。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整為22日晚間至23日微弱鋒面掠過北部海面，不穩定度提高，午後局部陣雨的機率提高，範圍稍擴大，但各地仍偏熱，而24日、25日鋒面北移，台灣暖氣團內，熱如炎夏，山區午後偶局部短暫降雨的機率。

不過，吳德榮表示，最新美國模式則模擬，南海有「熱帶擾動」發展，兩者型態不同，還得繼續觀察模式的調整。（編輯：方沛清）1140516

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