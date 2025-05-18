國中教育會考結束 鄭英耀啟闈迎接試務人員出場

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）國中教育會考今天結束，教育部長鄭英耀中午到國家教育研究院台中院區主持啟闈儀式，打開鐵捲門，入闈的170名試務工作人員魚貫走出會場，開心可以與2週未見的家人相聚。

國中教育會考中午考完最後的英聽科後結束，從5日入闈的試務人員終於完成任務可以出闈返家，鄭英耀與台灣師範大學副校長宋曜廷一起主持啟闈儀式，撕開闈場大門的封條，進入闈場開啟電動鐵捲門，上百名試務人員帶著行李早已等在大門後等待出闈，鄭英耀一一向試務人員致謝及慰勉。

王姓試務人員開心拿著行李要返家，這次的國文科有倉鼠的寫作測驗，她說，在闈場內也有倉鼠的感覺，每天上上下下跑好幾趟，就是跑不出去，現在出闈了，要趕快回家看看多日未見的老公及家人。

鄭英耀在記者會中致詞表示，今天特別來到台中，主要就是要感謝今年參與國中會考的所有試務團隊，國中教育會考基本上是回應國中教育教學成果的一個評估，了解在整個教育現場上，國民教育的教學現況。

鄭英耀指出，特別是大家所關心的，在108課綱以後，對於許多的新世代青少年，在學習裡，透過會考可以去觀察到更多、更豐富的訊息，作為在台灣人才培育上，一個非常重要的學習表現上一些訊息。

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鄭英耀表示，不管是在國教署，或者國中會考所有的教育專業領導者，包括校長及學科專家，還有老師的教學，他想用這個機會再一次的感謝，也要感謝各縣市政府的教育局處，跟全國18個考區，還有中國大陸考場等所有參加試務工作的成員。

鄭英耀指出，為了讓國中會考順利完成，衛生、警政、交通、自來水及醫療等單位也給予協助，他還致電台電以確保考區供電順暢，這都是中央團隊默默支撐全國性考試能順利完成。（編輯：李錫璋）1140518

國中教育會考18日結束，教育部長鄭英耀（圖）中午到國家教育研究院台中院區主持啟闈儀式，開啟闈場電動鐵捲門。中央社記者郝雪卿攝 114年5月18日