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高中特招群科甄選術科成績公布 15校參採會考門檻

2025/5/19 11:13
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（中央社記者許秩維台北19日電）114學年高中特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績今天上午9時起公告，有15校除了採計術科成績，同時以國中教育會考成績為錄取門檻。

教育部發布新聞稿指出，為培育各領域務實致用的技職人才，國民及學前教育署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，114學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地學區限制。

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國教署提到，114學年高中特色招生專業群科甄選入學共91校參與招生，有15校除了採計術科成績，同時以國中教育會考成績為錄取門檻，76校僅以術科測驗成績為錄取依據；術科測驗成績於今天上午9時起由各校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢。

有意申請術科成績複查者，可於5月20日上午9時至下午4時期間，填寫「複查申請書」並向甄選入學招生學校辦理，不受理郵寄或傳真申請，複查時應繳交複查費新台幣50元整及回郵信封（貼足限時郵票），逾期不予受理。（編輯：管中維）1140519

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