花蓮鐵公路因雨中斷 交長：海空運協助疏運

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（中央社記者余曉涵台東20日電）午後花蓮降下大雨，花蓮往北的鐵公路因此中斷，交通部長陳世凱今天晚間表示，今明兩天將安排加班機，海運部分預計21日就會啟動，至於鐵公路的狀況，要等雨勢緩和後才能報告。

受大雨影響，台9線蘇花公路164.5公里處花蓮崇德路段發生土石流及土石坍落，道路封閉；台鐵和仁-崇德間也因土石流淹過軌道，這兩天一度以柴聯車單線通行，但今天下午又雙向不通。

東部鐵公路因雨中斷，交通部長陳世凱今天晚間在記者會中表示，工程單位正在加緊搶通鐵公路，要看整體雨勢何時趨緩，才能知道何時恢復通行，已經啟動空運疏運，海運疏運預計21日啟動。

民航局發布新聞稿表示，今天再度啟動3小時疏運標準作業程序，緊急協調立榮航空調度運能，目前確定今天與明天均將有台北花蓮加班機，即刻起開放訂位。

民航局指出，為協助有需求民眾往來花蓮，立榮航空今晚6時40分加班機自台北飛往花蓮，回程8時自花蓮飛往台北，明日除同時段也有加班機外，晚間7時30分另再加開一班加班機自台北飛往花蓮，晚間8時50分自花蓮返航台北。

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民航局表示，配合交通部啟動疏運，含今日與明日加班機，立榮航空在正班機外，已加開8架次加班機，提供560個座位。民航局請立榮航空繼續調度運能，在陸運搶通前，設法再加開班機。

民航局指出，截至今晚，台北與花蓮航空站旅客疏運情形正常，持續掌握陸運恢復進度，並請航空站關注現場旅客候補情形，適時協調航空公司增班因應。（編輯：陳清芳）1140520