加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮北上鐵公路全斷 旅客只能往南繞或改搭飛機
首頁 / 生活
台鐵
新聞專題
台鐵1/29
首頁 / 生活

花蓮北上鐵公路全斷 旅客只能往南繞或改搭飛機

2025/5/20 19:17（5/20 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）台9線蘇花公路今天下午4時許因強降雨發生土石流，造成花蓮和仁至崇德間鐵公路中斷。由於北上陸上交通受阻，只能選擇往南繞或改搭飛機北返，民眾表示「遇到土石流也沒辦法」。

台9線蘇花公路20日出現土石流，造成公路下方的花蓮北迴線和仁至崇德間鐵路中斷，公路接駁也因蘇花封閉無法通行，令旅客相當無奈，有民眾表示「遇到土石流也沒辦法」。圖為晚間花蓮車站人潮。中央社記者張祈攝 114年5月20日
台9線蘇花公路20日出現土石流，造成公路下方的花蓮北迴線和仁至崇德間鐵路中斷，公路接駁也因蘇花封閉無法通行，令旅客相當無奈，有民眾表示「遇到土石流也沒辦法」。圖為晚間花蓮車站人潮。中央社記者張祈攝 114年5月20日

台鐵花蓮站長吳佳陽說，下午強降雨，北迴線和仁至崇德間受土石流影響，蘇花公路也中斷，造成花蓮從下午4時許北上列車停駛，由於原有的公路接駁也無法通行，下午5時50分有加開一列經南迴線至新左營的列車，銜接高鐵列車疏運旅客。

北迴線和仁至崇德間原訂明天恢復單線行車，吳佳陽說，具體恢復時間還無法確定。

花蓮車站有乘客原本等待公路接駁，但卻因突如其來的土石流災情被迫再次停留花蓮。準備北返的遊客說，遇到土石流也沒辦法，只能再等一天。這名遊客認為若改搭南迴線，到高雄都已超過晚間10時，還要轉乘高鐵，交通時間很長不如多待一天。

google news透過 Google News追蹤中央社

也有遊客提到，帶著長輩同行，若改走南迴疏運列車，體力上無法負荷，將觀望明天列車恢復狀況，或改搭飛機。

有花蓮在地民眾準備出國，看到接連大雨造成公路土石流災情頻傳，昨天就決定改搭飛機。這位民眾說，花蓮鐵、公路緊鄰，公路有事，鐵路一定躲不掉，「與其跟天氣賭，不如多花錢買機票，確保出國行程不被打亂」。（編輯：黃名璽）1140520

#土石流
#台9線
#台鐵
#高鐵
#強降雨
#蘇花公路
台9線蘇花公路20日下午發生土石流，造成花蓮北迴線和仁至崇德間鐵路中斷，北上交通受阻列車停駛，公路接駁也因道路封閉無法通行，花蓮車站陸續湧現退換票人潮。中央社記者張祈攝 114年5月20日
台9線蘇花公路20日下午發生土石流，造成花蓮北迴線和仁至崇德間鐵路中斷，北上交通受阻列車停駛，公路接駁也因道路封閉無法通行，花蓮車站陸續湧現退換票人潮。中央社記者張祈攝 114年5月20日
延伸閱讀
蘇花公路和仁至崇德路段 預計晚間9時搶通花蓮鐵公路因雨中斷 交長：海空運協助疏運豪雨土石流淹台鐵軌道和仁至崇德停駛 泥流阻斷蘇花公路[影]花蓮震後北迴線多坍方土石流 台鐵研議靠海高架3方向改線可行性
吳佳陽
民代籲花東凍漲 台鐵：優惠研議中
台鐵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
花蓮大雨道路中斷 台鐵南迴疏運加開全車自由席
65
更多編輯台推薦新聞：