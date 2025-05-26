新興菸品稽查2年罰5億 民團：3防制策略仍不合格

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）菸害防制法新法上路逾2年，據統計，實體及網路稽查電子煙、加熱菸，已裁罰新台幣約5億元，但拒菸團體仍點名3大菸防策略不合格，其中包含禁止新興菸品網路行銷，籲速補漏洞。

5月31日是世界無菸日，台灣拒菸聯盟今天舉行記者會，點出在「禁止加味菸品」、「規範產品設計並採素面包裝」、「禁止網路行銷」策略，台灣執行狀況皆不理想，政府應該立即補救，並強調沒有落實菸害防制，防止年輕人再加入吸菸行列，就無法實現「健康台灣」。

菸害防制法修正案民國112年3月22日上路，至今沒有加熱菸通過審查合法上市，因此不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告。針對加熱菸等指定菸品健康風險評估審查情形，截至今年5月12日，10家提出申請，其中6家完成申請與行政審查，持續查核中。

衛福部國民健康署透過新聞稿表示，自112年3月22日至114年5月19日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計71萬餘家件次，開立處分書計5970件，共計裁罰約5億元，將持續積極強化跨部會合作，從邊境攔檢、溯源追查、流通稽查、監控管理等，落實菸害防制。

即使政府在過去2年多的時間，針對新興菸品稽查開罰達5億元，但「禁止網路行銷」政策，在董氏基金會菸害防制中心主任林清麗眼中仍然不及格，她認為，新興菸品網路廣告依然氾濫，政府修法草案僅要求平台提供自控報告卻無罰則，根本無法真正禁絕網路行銷。

林清麗認為，「規範產品設計並採素面包裝」同樣不及格，當全世界已有25國執行素面包裝，台灣警示圖文面積卻僅有50%，成績是全球倒數第16名；若為台灣「禁止加味菸品」政策打分數，只能拿0分，衛福部至今仍未公告落實，讓直接保護青少年的禁止加味菸政策至今依舊掛零。

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台灣拒菸聯盟要求政府應儘速完成3項行動，包含立即公告除菸草原味外，禁止使用天然或人工調製口味風味添加物，加味的加熱菸不可上市；菸品容器包裝警示圖文面積增加至85%並採素面包裝；落實禁止新興菸品透過網路進行行銷。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長、台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然提醒，10大死因皆與菸品有關，癌症患者1/3與菸品有關，上市加熱菸是上市新的致癌物，只會延續菸品致癌危害。加熱菸仍含有尼古丁，不但造成成癮，更是心血管疾病的元凶。（編輯：管中維）1140526