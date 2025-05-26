乳癌病友未與家人分享心願 繪本有聲書助開口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北26日電）調查發現，轉移性乳癌病友逾8成未曾設定出明確治療目標，約4成未家人討論過治療及與家人分享過想做的事。雙金影后賈靜雯今天公益推廣童書繪本及有聲書，協助癌友向家人開口。

癌症希望基金會副執行長許怡敏今天在「轉移性乳癌之有限度的無限Do」記者會上分享，曾遇過孩子說自己的媽媽快死掉了，一問才知，雖然癌友媽媽從不跟孩子談病情，孩子問更只會回答「你們不要亂問、好好讀書就好了」，但其實孩子都會偷偷觀察，媽媽看診完有沒有偷哭、會不會煮飯，來猜測媽媽的病況。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說明，1份針對轉移性乳癌病友所做的觀察報告顯示，超過8成病友未曾為自己設定治療目標。且有4成病友未曾與家人討論過自身治療目標與計畫，其中以不想讓家人擔心63.3%最高，其次為自己或家人對現階段病情與治療不夠清楚38%，自己或家人情緒負擔過於沉重35.2%則為第3。

調查也發現，45%病友未曾與家人討論想完成的事；而病友們最想完成的目標，以旅行與陪伴家人為前2名。

為助為病友與家人對話，公益繪本「愛的冒險罐」提供台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會、癌症希望基金會與中華民國乳癌病友病友團體推廣使用。

雙金影后賈靜雯應邀為繪本獻聲製作有聲書，音檔收錄於「有限度的無限Do」網站，提供線上同步瀏覽與收聽，打造沉浸式親子閱讀體驗，並擔任公益大使，鼓勵病友說出自身期待、設定治療目標、找回生命主控權。

「健康的人可以有很多夢想，但生病的人夢想卻只有1個」，吉立亞醫藥台灣、香港澳門、新加坡總經理Cathy Su說，在亞洲，父母跟孩子間都只講好事，但其實患者有許多心情和遭遇，不是不願意與家人分享，卻不知道怎開口，因此盼透過繪本為對話創造溫柔開端。

透過 Google News 追蹤中央社

台大醫院癌醫中心分院腫瘤內科主治醫師陳怡君說，荷爾蒙陰性、第2型人類表皮生長因子接受體（HER2）陽性轉移性乳癌5年存活率僅31%，但仍可透過不同療法，延長患者的壽命。

其實多數醫師都會覺得有討論過，推測是因患者得知生病時，已經腦子一片空白，不記得其它討論。陳怡君建議，透過作筆記、親友陪同就醫或善用下次回診時間，有助醫病雙方一起討論，讓治療旅程更有意義。（編輯：陳清芳）1140526