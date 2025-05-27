印尼、菲青農來台培訓逾5百人 深化台灣農業交流

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）農業部推動「外國青農在台實習計畫」，目前與印尼、菲律賓簽合作協議，兩國來台接受專業培訓的青農有500多人，不但深化台灣農業與國際的交流，也有助提供農場人力需求。

農業部推動「外國青農在台實習計畫」，並於民國108年與印尼、菲律賓兩國簽署合作備忘錄。

農業部東區農業改良場今天發布新聞稿，目前有5名印尼青農分別在台東「好時果子」農場及「布谷拉夫武陵農場」實習，參與果樹與蔬菜栽培、田間管理、有機耕作、病蟲害防治、採收與分級包裝等實務工作，學習台灣先進農業技術，為未來返國後的農場經營奠定基礎。

「好時果子」農場主林沛縈給予印尼青農正面肯定，並表示印尼青農學習能力強，已能獨立協助多項農務工作，展現高度潛力；「布谷拉夫武陵農場」農場主陳孝偉說，雖初期因語言略有障礙，但透過鼓勵學習中文，印尼青農已能閱讀作業表單，工作效率大幅提升。

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台東農改場表示，透過實習計畫，印尼青農不僅掌握實務技術，更深入理解台灣農業發展模式，期盼他們回國後，將所學應用於當地農場，進而成為台灣印尼農業合作的橋樑，深化台灣與國際農業連結，為雙邊農業合作帶來更多可能性。

農業部統計，目前已有582名外國青農，於台灣農、畜、禽及養殖業完成實習計畫返國。外國青農在台期間，經過1年的落地職能培力專業訓練，多數已能夠獨立運作單一專業技能與簡易農場經營，協助農場營運，透過實際參與蔬菜、菇類、果樹、花卉、漁產及畜牧等產業的農場工作，除加強自身實務能力，展現雙贏農業交流成果，也對台灣農場人力需求具實質效益。（編輯：李亨山）1140527