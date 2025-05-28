十鼓擊樂團溫哥華演出 「台灣躍動」震撼人心

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）享譽國際的台灣十鼓擊樂團受邀參與加拿大亞裔傳統月活動，今天在大溫哥華演出，以氣勢磅礡的打擊樂及創新的跨界編制，展現台灣豐富多元的文化底蘊。

演出主題為「台灣躍動」。第一首曲目「天空斬」呈現關公過五關斬六將的情境，鼓樂、吹打樂和劇場身段等一氣呵成，展現關公氣宇軒昂的氣勢。緊接著登場的「吹牛雞」則以鄉間公雞彼此啼鳴為素材，趣味十足。後半場的曲目中有許多電音元素，傳統的嗩吶、笛子，搭配電吉他、弦樂、人聲等，讓觀眾充分感受中西樂融合的爆發力。

2000年成立的「十鼓擊樂團」秉持著「傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」，25年來獲獎無數。為開展新領域，一年多前成立副品牌Cross Metal，這次北美巡演，也有幾位Corss Metal樂團年輕菁英共同參與，讓傳統樂器與現代搖滾共同譜寫美妙的台灣故事。

十鼓擊樂團團長謝家茗說，其中一首曲目「天煞孤星」正是年輕團員的創作，此曲凸顯了疫情前的台灣可能很多人都不太知道，但這幾年台灣靠著軟實力揚名世界。「就像一顆遙遠的星星，可能一直不太為人注意，但後來綻放光芒，被很多人肯定。」

十鼓擊樂團藝術總監謝懷玨也說：「台灣土地雖小，但它好像全世界心臟一樣，有脈動、有激情。大家都說台灣食物好吃、台灣高科技厲害，但這都是因為台灣人有創意，所以我們也用音樂展現另一種創造力。」

節奏感鮮明的音樂與表演，呈現充滿張力的視覺效果，讓整個劇場內500人氣氛嗨爆，掌聲與安可尖叫聲不斷。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「他們打鼓加上吶喊，真的是很過癮，就是很有台灣味。」

前溫哥華市議員陳志動（Tung Chan）非常喜歡樂團呈現的豐富節奏感與舞台張力。「不僅是傳統的鼓樂，而是融合了很多元素。」

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除了許多台灣僑胞捧場來感受鄉土滋味外，也有不少外國友人也到場聆聽，哈里森（Scott Harrison）帶著女兒Issa感受鼓擊的震撼，父女兩人大讚演出者音樂功底深厚，每個人都能吹奏或打擊多種樂器。Issa最喜歡「吹牛雞」曲目，笑說「雞味」十足。

大溫哥華台灣僑界聯合會3位共同主席-張健理、謝明珠與黃宗芹均讚揚樂團精彩演出，豐富的音樂層次和表現力，訴說台灣傳統故事和現代文化，彰顯另一種台灣風情。（編輯：韋樞）1140528

Cross Metal年輕成員戴著面具，演唱原創作品「天煞孤星」，象徵他們勇於面對命運中的阻礙，奮力成為天際間最亮的星星。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年5月28日