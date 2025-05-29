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吳德榮：各地明顯降雨 端午連假轉晴

2025/5/29 09:24（5/29 09:38 更新）
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圖為台北市內湖區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮今天說，今天各地受鋒面影響，有大範圍明顯降雨，明天是端午連假首日，各地將陸續轉為晴朗穩定偏熱的天氣型態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天梅雨季第4波「移動性」鋒面南下，雖不符合入梅條件，但挾南方水氣，有大範圍明顯降雨，應慎防小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

吳德榮指出，端午連假首日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，南台灣脫離最晚、清晨至上午仍有局部陣雨的機率，白天轉熱。連假第2天各地晴朗穩定，天氣偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。連假第3天各地晴時多雲，天氣偏熱，午後有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，6月2、3日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏，南方水氣增多、不穩定度提高，午後有活躍的局部雷陣雨。

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吳德榮指出，6月3日晚上至6月5日梅雨季第5波「移動性」鋒面影響，又帶來明顯降雨。

他表示，6月6、7日鋒面南移巴士海峽，各地好轉、氣溫升，但大氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨的機率。（編輯：方沛清）1140529

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#端午
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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