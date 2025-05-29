鋒面影響有陣雨或雷雨 西半部留意局部豪雨
2025/5/29 08:19（5/29 08:27 更新）
（中央社台北29日電）中央氣象署表示，今天受到鋒面通過的影響，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨，局部地區可能有短延時強降雨並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。
氣象署指出，各地也都容易有大雨發生，尤其在西半部地區可能會有局部豪雨，低窪地區要注意強降雨帶來的積水情況，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲，非必要也盡量避免前往山區活動。
氣象署預計到了晚上，鋒面將移動到巴士海峽，北部及東北部地區的降雨就會開始減緩。
氣溫方面，受到東北季風增強及降雨的影響，各地氣溫都會下降，北部、宜蘭高溫攝氏22至24度，中部、花蓮24至27度，南部及台東30到31度，入夜之後氣溫會再進一步下降，中部以北、東半部低溫19至22度，南部低溫則是22到24度，請留意氣溫變化，適時增添衣物。
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各離島亦有陣雨或雷雨；澎湖23至27度；金門20至23度；馬祖18至23度。
此外，隨著鋒面影響及東北風增強，桃園至雲林沿海地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。（編輯：方沛清）1140529
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