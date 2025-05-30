機場端午疏運順暢 桃機人潮與日均運量相差不大

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（中央社記者葉臻桃園機場30日電）今天是端午連假首日，桃園國際機場疏運出境高峰落在上午8時至10時，由於昨天是出境尖峰，今天人潮並未暴增，與日均運量差不多，機場出入境等流程運作順暢。

昨天起至6月2日為桃園機場端午疏運期，根據桃園國際機場公司預估，總運量將逾68.7萬人次，出發尖峰為29日，抵達尖峰在6月1日。

根據桃園國際機場航班運量整點人次預報表，截至更新至下午1時，今天出境尖峰時段為上午6時至11時及下午1時至5時，其中以上午8時至10時最多，約有1萬1965人次；總出入境人次包含轉機約有13萬1685人。

來自新竹的吳先生說，因為連假天數不多，只打算飛香港簡單玩玩；今天只提早2小時到機場，人沒有很多，運作上都很順利。

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機場公司向媒體表示，今年1至4月日均運量約13萬人次，今天人潮並未暴增，機場運作順暢；呼籲旅客善用手機APP及網路等智慧報到服務，多加利用機場捷運及客運巴士等公共運輸往來機場。

根據桃園國際機場航班運量整點人次預報表，昨天總出入境人次包含轉機有13萬2127人，今天人數相較減少，但確切數據以全日統計公布為準。（編輯：龍柏安）1140530