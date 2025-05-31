國道午後13路段易塞 高公局籲國5南向傍晚再出發

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天端午節也是連假第2天，交通部高速公路局表示，尖峰時段有大量出遊車潮，預計13路段易壅塞，並建議國5南向可在傍晚5時後出發。

端午連假第2天，高公局發布新聞稿表示，研判下午重點壅塞路段為國1南向楊梅至頭份，北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，國5南向可在傍晚5時後出發，而民眾可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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高公局表示，截至中午12時，國道全線交通量為35.5百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，而上午國道壅塞路段主要為國1北向內湖至汐止、國1高架北向下塔悠至汐止端，其餘路段，均能維持行車順暢。

根據高公局統計，上午國道有3起車禍，造成後方車流回堵2至3公里。（編輯：李亨山）1140531