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西南風影響高溫上看36度 南部、中部山區防大雨

2025/6/2 07:57（6/2 08:11 更新）
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圖為台北市南港區民眾戴帽子、撐傘在陰涼處休息。（中央社檔案照片）
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（中央社台北2日電）氣象署今天說，西南風影響，迎風面水氣多，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨範圍廣，中部山區也有局部大雨發生機率；新竹以北及東半部則為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署指出，南部地區降雨範圍廣，容易出現局部大雨，而中部及苗栗雖然降雨較為局部，不過中部山區也有局部大雨發生的機率，請多留意。

溫度方面，氣象署表示，各地高溫約攝氏32至35度，受西南風沉降影響，大台北盆地、花東縱谷及台東容易出現局部36度以上高溫，台東有焚風發生的機率，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約25至28度。

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至於離島天氣，氣象署指出，澎湖為多雲時陰，氣溫27至33度，金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至32度，馬祖多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫24至29度。

此外，氣象署表示，西南風偏強，台中以北、宜蘭、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：李淑華）1140602

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