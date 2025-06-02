關稅戰衝擊 勞動基金1至4月虧1990億元

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（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部今天公布最新勞動基金績效，今年截至4月累計虧損新台幣1990億元，主因金融市場受到地緣政治與美國關稅貿易政策影響。勞動部強調會多元分散布局，藉以降低金融市場波動對基金收益影響。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金今年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為負1990億元，收益率負2.90%。若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7170億元，截至4月底的評價後收益數為負2215億元，收益率為負2.98%。

其中，新制勞退基金規模為4兆7084億元，收益率負2.76%；舊制勞退基金規模為1兆619億元， 收益率負3.91%；勞保基金規模為1兆994億元，收益率負3.31%；就保基金規模為1774億元，收益率0.06%；勞職保基金規模為370億元，收益率0.60%；積欠工資墊償基金規模為193億元，收益率負2.89%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5914億元，收益率負3.83%；受農業部委託管理農民退休基金規模為223億元，收益率負5.16%。

勞動基金運用局表示，回顧4月金融市場表現，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，國際主要指數呈現下跌。國內方面亦受到衝擊，台股在4月7日重挫逾2000點，跌幅9.7%，創台股歷史單日最大跌點與跌幅紀錄。

整體而言，主要金融市場受到地緣政治與美國關稅貿易政策影響，今年以來表現劇烈震盪，台股與費城半導體指數跌幅均逾10%；美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注。

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勞金局強調，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健投資收益。

勞金局指出，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（民國104年至114年4月）平均收益率為6.03%，國保基金近10年多（104年至114年4月）平均收益率為6.43%，長期投資績效穩健。（編輯：張雅淨）1140602