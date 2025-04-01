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專訪／洪申翰談缺工：本國勞工就業機會優先 移工不能成為低薪定錨
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勞動基金2月下修12億元 估3月市場仍休息回檔

2025/4/1 11:49（4/1 12:26 更新）
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勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元；2月單月約負12億元。（中央社檔案照片）
勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元；2月單月約負12億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金情形報告。整體勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元；2月單月約負12億元，評估3月可能會是「休息、回檔、等待再出發」的時間。

根據資料，勞動基金今年截至2月底止評價後收益數為1075億元，收益率1.59%。其中新制勞退基金規模為4兆7262億元，收益率1.59%；舊制勞退基金規模為1兆715億元，收益率1.96%；勞保基金規模為1兆1586億元，收益率1.52%。

就保基金規模為1770億元，收益率0.49%；勞職保基金規模為369億元，收益率0.29%；積欠工資墊償基金規模為196億元，基於法規僅能辦理國內投資，未能布局國外標的，受國內市場波動影響較大，收益率為負0.15%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為6232億元，收益率為1.35%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為214億元，收益率為0.65%。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天在記者會中表示，近期美國關稅變化頻繁，從市場、基金面看是有調整的現象，在投資上會是震盪幅度較多的狀態。

劉麗茹說明，評估3月單月相關指數，台股因為跌幅超過1成，幅度很大，而國際股市表現也不好，科技業回檔幅度高；台股占整體基金約20%，國際市場累積到3月約持平或小幅下跌，短期衝擊在所難免，3月可能是「休息、回檔、等待再出發」的時間。

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不過，劉麗茹指出，台股雖遭遇震盪，但就基本面看，長期仍是正向發展，金融市易波動幅度雖大，但也是布局時間點，就電子方面產業長期還是看好。

勞動部表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（民國104年至今年2月）平均收益率為6.88%，國保基金近10年多（104年至今年2月）平均收益率為7.40%，長期投資績效穩健。（編輯：張雅淨）1140401

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勞動部勞動基金運用局1日公布，整體勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元。副局長劉麗茹（圖）表示，勞動基金2月單月約負12億元，評估3月可能會是「休息、回檔、等待再出發」的時間。中央社記者張雄風攝 114年4月1日
勞動部勞動基金運用局1日公布，整體勞動基金截至今年2月底止規模為新台幣7兆1898億元。副局長劉麗茹（圖）表示，勞動基金2月單月約負12億元，評估3月可能會是「休息、回檔、等待再出發」的時間。中央社記者張雄風攝 114年4月1日
劉麗茹
勞動基金113年大賺逾兆創新高 45.5%收益受惠台股
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