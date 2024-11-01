勞動基金前9月大賺9182億元 收益率14.69%

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，雖然9月金融市場呈現震盪現象，但仍小賺新台幣311.7億元，今年截至9月底止，勞動基金收益數為9182億元、收益率14.69%。

勞動部勞動基金運用局今天公布，整體勞動基金截至9月底止運用規模為6兆8064億元，評價後收益數為9182億元，收益率14.69%。

基金局表示，今年9月金融市場處於機會與風險並存態勢，呈現震盪現象，但勞動基金9月單月收益數為311.7億元。

根據資料顯示，今年截至9月底止，新制勞退基金運用規模為4兆4428億元，收益率14.45%；舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率17.31%；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.09%；就保基金運用規模為1708億元，收益率2.85%；勞職保基金運用規模為370億元，收益率1.26%；積欠工資墊償基金運用規模為190億元，收益率10.17%。

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而受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6077億元，收益率為15.44%；受農業部委託管理農民退休基金運用規模為187億元，收益率為16.31%。

展望未來，基金局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，又帶動股市表現的AI相關產業發展應用仍待觀察，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，都為金融市場帶來紛擾，後續將密切注意全球政經情勢、檢視布局策略及機動調整投資部位，以提升基金長期投資效益。（編輯：陳政偉）1131101