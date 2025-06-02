長照人員認證預告修法 曾詐騙虐待者不再發證

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」草案，對不適任人員管理增列規定，曾因詐騙、虐待、侵害照顧者而被廢止長照人員認證者，不再發證。

衛生福利部長期照顧司5月21日預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，強化人員資格管理與訓練制度。修法重點包括強化不適任人員管理機制，及優化認證更新與繼續教育規定，提升制度彈性與執行效益。

長照司副司長吳希文今天接受媒體聯訪時表示，過往曾有零星案件，出現過長照人員有詐騙、虐待、侵害照顧者等行為，應該更周延保護照顧者權益，不能夠讓照顧者身陷可能被侵害的風險，這次修正草案增列規定不適任人員管理。

根據這次修正部分條文草案，對於因未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，依長期照顧服務法被廢止長照人員認證者，日後將禁止重新申請並不再發給長照人員認證，藉此保障服務對象的安全與權益。

另外，吳希文提到，考量部分長照人員領證後，長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需1次補足全部繼續教育積分，而難以重返職場；原本是6年累積120點，增訂認證更新規定，放寬可用近1年內累積達1/6積分，改為20點替代全部時數，降低回流門檻，鼓勵長照人員重新投入長照服務。

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據長照司統計，全台灣目前有11萬名長照人員，為協助長照人員持續進修與順利重返職場，修正草案內容調整相關認證與教育制度，包括明定申請認證前共同訓練需於1年內完成，以確保訓練內容與現行政策接軌。

同時也提高網路課程可計入積分之點數，由40點提高至80點，便利彈性在職學習。衛福部表示，這次「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」修正草案，自即日起至7月21日止開放各界提供意見，歡迎關心長照服務品質的人民及團體踴躍提出建議。（編輯：吳素柔）1140602