不畏困境 花蓮陳詩涵、盧琮鈞獲總統教育獎

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）今年總統教育獎花蓮縣有2名獲獎學生，海星高中陳詩涵兼顧學業及卡巴迪運動，闖全國賽事奪冠，更入選國家隊培訓；國立花蓮高農盧琮鈞突破身體限制，在跆拳道、繪畫展現長才。

就讀花蓮海星高中的陳詩涵是台灣世界展望會受助童，從國小開始就受到助學金、教育輔導及物資協助，在家中排行老二，會主動打理家務，也利用課餘時間打工，分擔家裡經濟開銷。

陳詩涵今天在畢業典禮前接受媒體聯訪表示，教練教會她努力堅持不放棄，在運動、課業上都要兼顧，無論是訓練後或比賽期間，都會保留複習功課的時間，這次獲得總統教育獎，很開心努力有被看見。

陳詩涵提到，雖然家裡很辛苦，但媽媽、外公、外婆、哥哥和妹妹都很支持她。她也鼓勵正在努力的學弟妹們，要一直努力，有天也能成為厲害的選手。

陳詩涵的媽媽彭櫻萍說，陳詩涵很自律，課業及生活都沒讓她操心過，接下來要進入國立台東大學體育系就讀，成為國家代表培訓選手，繼續朝卡巴迪運動精進，家人們會繼續做她最強大的後盾。

海星高中教練張致瑋說，陳詩涵在賽場上有勇氣迎戰對手，拿下關鍵分數，堅持長期高強度訓練，看著她每次訓練完拖著疲憊身軀離開，隔天又準時到訓練場地的模樣，都很感動。

就讀國立花蓮高農門市服務科1年級的盧琮鈞，因發展遲緩，行動、坐臥及語言表達都有困難，經媽媽的陪伴接受早療課程，在跆拳道及繪畫都有表現。

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盧琮鈞克服身體限制，從無數次摔倒中站起來，靠著努力拿下縣長盃跆拳道比賽金牌和銀牌；8年前透過接觸繪畫，參加花蓮縣府繪畫比賽獲得佳作和冠軍成績。

盧琮鈞的媽媽張惠雯日前在學校接受媒體聯訪表示，很感動盧琮鈞獲得總統教育獎肯定，希望能鼓勵特殊家庭，不要放棄任何希望。（編輯：張雅淨）1140603