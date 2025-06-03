原民會追頒謝志培二等獎章 表彰對射擊運動貢獻

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（中央社記者張雄風台北3日電）原民會為表彰已故前國家射擊代表隊謝志培發展台灣射擊運動的貢獻，且培育出2024巴黎奧運射擊銅牌李孟遠，今天於其告別式中追頒二等原住民族獎章，並撫慰遺族。

巴黎奧運射擊定向飛靶銅牌得主李孟遠的教練兼父親謝志培，5月18日病逝享壽68歲。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為表彰已故前國家射擊代表隊謝志培畢生戮力發展台灣射擊運動、培育「2024 巴黎奧運」射擊銅牌李孟遠貢獻，原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu於今天的告別式中追頒二等原住民族獎章，並撫慰遺族。

原民會對於謝志培逝世深感不捨。謝志培生前曾是台灣射擊代表隊的一員，累積了豐富的競技經驗；退役後，轉型投身教練事業，將自己對射擊技術與心理調適的理解毫無保留地傳授給後輩。

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原民會說，其中最眾所周知的便是謝志培的兒子李孟遠（泰雅族）。李孟遠最終在巴黎奧運上贏得台灣史上首面奧運射擊銅牌，背後正是謝志培多年穩紮穩打、關注每個細節的付出和堅持所締造的成果。

原民會提到，謝志培以自身的專業知識和奉獻精神，搭建了一個從新手到精英持續成長的藍圖，並為這項運動在台灣的未來發展注入了深遠而持久的動力，也推動了台灣射擊運動整體水準的提升。（編輯：李亨山）1140603

謝志培 巴黎奧運銅牌得主李孟遠父親謝志培辭世 享壽68歲