拖吊車執行拖救任務免過磅 交通部擬法制化

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）拖吊車業者今天集結在交通部抗議，呼籲省道比照國道，執行拖救任務免過磅，交通部在與業者協商後表達將推動法制化，而業者期盼交通部回應的部分訴求能有公文，決定夜宿交通部門口。

中華民國柴油車運輸總會今天號召全國拖吊車業者，集結約70輛拖吊車包圍交通部，並高掛白布條，提出全面豁免超載過磅、撤銷不法罰單等訴求，甚至在車上擺放棺材抗議。

交通部在民國97年曾函釋，如何計算拖吊車在拖救任務時，是否超過車輛載重，但實務上，執行機關對拖吊車過磅量測重量卻有不同看法，導致現行拖吊車執行任務若過磅，通常會超過核定總重量而被開罰。

依照道路交通管理處罰條例第29-2條規定，汽車裝載貨物超過核定總重量、總聯結重量者，若違反規定，罰單至少萬元起跳。

交通部公共運輸及監理司司長林福山接受媒體聯訪時表示，高速公路局在民國109年針對拖吊車執行拖救任務，基於時效性，同意拖吊車免過磅，他提到，考量道路都是相同性質，在立委協調下外界希望朝同樣方向處理。

交通部上週已行文省道主管機關公路局，林福山表示，省道先暫時比照國道，拖吊車執行拖救任務免過磅，未來將修改高快速公路管制規則、道路交通安全規則，進一步法制化。

除了推動法制化外，林福山指出，由於各縣市部分路段禁行大貨車，但在發生車禍後，拖吊業者進行拖吊時常被科技執法取締而收到罰單，他認為，應該有更完善處理機制，將在3週內邀集相關縣市研商處理。

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對於業者先前執行拖救任務因過磅超載收到罰單，林福山指出，相關罰單都有申訴程序，業者可依規定處理。

拖吊車業者原先預計抗爭至6日，中華民國柴油車運輸總會莊姓顧問表示，有關交通部將邀集各縣市政府開會研商拖吊車進入禁行大貨車路段執行任務免開罰單，以及撤銷先前因執行拖救任務過磅超載的罰單，仍在等待交通部正式公文，在收到公文後，預計這次行動最快在明天告一段落。（編輯：李亨山）1140603