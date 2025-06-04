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免費接種帶狀疱疹疫苗 苗縣採先調查意願再採購

2025/6/4 14:28（6/4 14:46 更新）
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苗栗縣政府針對50歲以上低收及中低收入戶提供免費接種帶狀疱疹疫苗服務。為提升疫苗資源效益，衛生局提醒今年採「先調查意願、再採購疫苗」，6月底前將完成意願調查。中央社記者管瑞平傳真 114年6月4日
苗栗縣政府針對50歲以上低收及中低收入戶提供免費接種帶狀疱疹疫苗服務。為提升疫苗資源效益，衛生局提醒今年採「先調查意願、再採購疫苗」，6月底前將完成意願調查。中央社記者管瑞平傳真 114年6月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣政府針對50歲以上低收及中低收入戶，提供免費接種帶狀疱疹疫苗服務。為提升疫苗資源效益，衛生局提醒，今年採「先調查意願、再採購疫苗」，6月底前完成意願調查。

苗栗縣政府衛生局表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒活化引起的皮膚病，通常是在過度勞累、緊張、季節變換時發生，與免疫功能低下有關，隨著年紀增長，免疫力下降，小時候感染的「水痘」病毒再次活化。根據衛福部研究計畫報告，台灣人罹患機率為32.2%。

衛生局指出，帶狀疱疹常伴隨疱疹後神經痛，苦不堪言，有些人甚至一痛就是半年、1年，生活品質大幅下降，縣府秉持關懷弱勢精神，去年首度針對50歲以上的低收入與中低收入戶，提供免費接種帶狀疱疹疫苗服務。

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衛生局長楊文志指出，今年採用2劑型疫苗（2劑間隔2至6個月），保護力更全面、效果更持久。根據社會處統計，目前全縣符合資格者約2895人，其中有748名民眾曾接種單劑型活性帶狀疱疹疫苗，為提升資源效益，今年改採「先調查意願、再採購疫苗」，調查內容包括基本資料、是否曾接種疫苗及本次接種意願等。

衛生局說，目前各鄉鎮市衛生所正積極進行電話聯繫與調查造冊作業，預計6月30日前完成意願調查，請民眾放心「不是詐騙電話」。待疫苗到貨，將主動通知接種地點與時間。未來，接種對象將視疫苗供應情況進行滾動式調整，若疫苗充足，縣府也將積極爭取擴大補助範圍，讓更多有需要的族群受惠。（編輯：李錫璋）1140604

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