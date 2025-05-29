加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 地方

花蓮慢性病長者及弱勢族群 6/5起預約帶狀疱疹疫苗

2025/5/29 10:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮縣府6月5日起開放帶狀疱疹疫苗預約接種，提供設籍花蓮縣50歲以上中低/低收、65（原民55）歲以上慢性病長者，免費接種2劑疫苗；為維護權益禁止跨鄉鎮市預約接種。

花蓮縣衛生局表示，關心長者健康，助提升長者及弱勢族群免疫力，歡迎符合接種帶狀疱疹疫苗資格的民眾前往戶籍地衛生所預約接種。

衛生局長朱家祥說明，帶狀疱疹是由潛伏於體內的水痘病毒再度活化引起，發病時通常出現單側性皮膚刺痛、水泡與紅疹，常發生於免疫力低下或年長者身上；經研究顯示，99.5%年長者曾感染水痘病毒，並有罹患帶狀疱疹風險，其中1/3的人會在一生中罹患帶狀疱疹。

預防帶狀疱疹發生，除了維持正常作息及提升免疫力外，接種帶狀疱疹病毒疫苗是最有效預防措施。

朱家祥指出，本次採購疫苗為台灣在2021年上市的不活化基因重組帶狀疱疹疫苗欣剋疹（Shingrix），為2劑型疫苗，第1劑疫苗接種完畢後，須於2個月後接種第2劑，完整接種2劑後3.2年保護力可達97%，接種11年後保護力仍可維持87.7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，提醒前4年曾接種過帶狀疱疹疫苗者，因抗體濃度可維持5年之久，不須再次接種。

衛生局提醒，114年接種對象為設籍花蓮縣50歲以上中低收戶、低收戶及65歲（原住民為55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種；接種當天攜帶健保卡、身分證、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件，若為55歲至64歲原住民另攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本。民眾若有相關問題，可洽詢戶籍地衛生所或上官網查詢。（編輯：陳仁華）1140529

#朱家祥
#花蓮縣衛生局
#衛生局
#衛生所
#帶狀疱疹
朱家祥
花蓮「凍卵補助計畫」擴大對象 每人最高6萬元長照特別扣除額12萬元 減輕照顧者租稅負擔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：