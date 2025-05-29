花蓮慢性病長者及弱勢族群 6/5起預約帶狀疱疹疫苗

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮縣府6月5日起開放帶狀疱疹疫苗預約接種，提供設籍花蓮縣50歲以上中低/低收、65（原民55）歲以上慢性病長者，免費接種2劑疫苗；為維護權益禁止跨鄉鎮市預約接種。

花蓮縣衛生局表示，關心長者健康，助提升長者及弱勢族群免疫力，歡迎符合接種帶狀疱疹疫苗資格的民眾前往戶籍地衛生所預約接種。

衛生局長朱家祥說明，帶狀疱疹是由潛伏於體內的水痘病毒再度活化引起，發病時通常出現單側性皮膚刺痛、水泡與紅疹，常發生於免疫力低下或年長者身上；經研究顯示，99.5%年長者曾感染水痘病毒，並有罹患帶狀疱疹風險，其中1/3的人會在一生中罹患帶狀疱疹。

預防帶狀疱疹發生，除了維持正常作息及提升免疫力外，接種帶狀疱疹病毒疫苗是最有效預防措施。

朱家祥指出，本次採購疫苗為台灣在2021年上市的不活化基因重組帶狀疱疹疫苗欣剋疹（Shingrix），為2劑型疫苗，第1劑疫苗接種完畢後，須於2個月後接種第2劑，完整接種2劑後3.2年保護力可達97%，接種11年後保護力仍可維持87.7%。

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另外，提醒前4年曾接種過帶狀疱疹疫苗者，因抗體濃度可維持5年之久，不須再次接種。

衛生局提醒，114年接種對象為設籍花蓮縣50歲以上中低收戶、低收戶及65歲（原住民為55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種；接種當天攜帶健保卡、身分證、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件，若為55歲至64歲原住民另攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本。民眾若有相關問題，可洽詢戶籍地衛生所或上官網查詢。（編輯：陳仁華）1140529