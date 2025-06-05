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健保總額高推估保費恐看漲？邱泰源：還不需要調高

2025/6/5 11:18（6/5 12:05 更新）
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立法院財政委員會5日邀請衛福部長邱泰源（左）就「最近疫情再起，有關衛生福利部過去所準備的快篩試劑、疫苗、各式藥品及相關醫療機構因應措施」進行專題報告，並備質詢。中央社記者鄭清元攝 114年6月5日
立法院財政委員會5日邀請衛福部長邱泰源（左）就「最近疫情再起，有關衛生福利部過去所準備的快篩試劑、疫苗、各式藥品及相關醫療機構因應措施」進行專題報告，並備質詢。中央社記者鄭清元攝 114年6月5日
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（中央社記者郭建伸台北5日電）媒體報導，2026健保總額草案出爐，高推估與去年5.5%相同，外界預料保費看漲。衛生福利部長邱泰源今天在立法院受訪表示，變數相當多，健保財源會浮動，現在還不敢確定，基本上還不會需要調高保費。

中國時報今天報導，2026健保總額範圍草案出爐，低推估2.942%，高推估與去年5.5%相同，為2018年來新高。根據衛福部試算，若採高推估5.5%，則預算將增加新台幣515億元，達到9883.1億元，安全準備金則剩下0.96個月。當年底安全準備金不足1個月，保費面臨調漲壓力。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、衛生福利部長邱泰源就「最近疫情再起，有關衛生福利部過去所準備的快篩試劑、疫苗、各式藥品及相關醫療機構因應措施」進行專題報告並備質詢。邱泰源在會前接受媒體訪問。

媒體會前詢問明年健保是否調漲。邱泰源表示，健保高低推估變數仍相當多，健保財源會浮動，現在不敢確定，但基本上不會到調高保費的情況。

媒體詢問，目前疫情再起，是否快篩試劑、疫苗、藥物不夠。邱泰源表示，疫苗絕對足夠，還有300萬劑，至於藥物還有45萬人次，以過去經驗，一個尖峰大概是用18萬人次。

邱泰源表示，至於快篩試劑，衛福部已經與四大超商、連鎖藥局、藥師公會、醫材公會聯繫，目前家用快篩一週可做出60萬劑，醫用快篩也沒問題，約到6月中可達到使用人次的2倍量，屆時將完全補足，讓所有民眾就近買到。

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衛福部去年公告修正醫師法施行細則，引發本土牙醫質疑「波波牙醫」爭議，盼退回重審，立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「醫師法施行細則」公聽會。媒體詢問如何看待。

邱泰源表示，衛福部會好好聽大家意見，都是依法辦事。（編輯：翟思嘉）1140605

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邱泰源
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