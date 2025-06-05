禁業者找錢又摸食物 食藥署長：無限期輔導

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（中央社記者曾以寧台北5日電）食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時，不能同時或接續接觸金錢。食藥署長姜至剛今天表示，將無限期以輔導先行，盼各界發揮創意，凝聚共識後再執行。

衛生福利部食品藥物管理署發布修正「食品良好衛生規範準則」，要求外送員取得及交付食品時，不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖，食品應完整包覆，如有違規經限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

修正條文也新增，食品從業人員調理即食食品時，禁止手部同時或接續接觸金錢，或其他有污染之虞的物品，引發外界關注。

姜至剛今天親上火線接受媒體聯訪說明，食品安全中，會造成比較嚴重問題的就是生物性問題，因此本次修正針對「食品良好衛生規範準則」中，要求食品從業人員調理食品時，手部不得同時或接續接觸金錢或其他污染物品部分，就是要防止生物性交叉污染，「尤其夏天要到了，細菌滋染的速度，永遠超過我們的想像」。

此次「食品良好衛生規範準則」修正案於去年1月18日預告，姜至剛指出，預告期間並未收到外界特別意見。針對業者擔心白紙黑字寫明規範後，可能遭到裁罰，他表示，將秉持「輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好」16字箴言，強調不會找大家麻煩，「大家不用那麼緊張」。

改善方案部分，姜至剛指出，可考慮以夾具處理食品、戴手套、顧客自行找零，以及推廣電子支付等方式解決，強調「大家可以發揮創意」。他並表示，加強食品衛生管理，長久來看，可提升餐飲業形象和消費者信任，相信多數消費者會支持。

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對於輔導期期限，姜至剛表示「沒有期限」。他解釋，這是一種包容，行政上會有節制，並會透過攤商相關公協會，建立溝通平台，當大家覺得都已經形成最大共識、認為可行時，就會從輔導轉為正式執行，「不會不教而殺，那是為之不仁」。

「現在大家都已經做很好，只要再多提升一點點，台灣食品安全會更好」，姜至剛指出，很多污染都是從手來的，是病從口入的問題，雖然多數不嚴重，但有時又比想像的嚴重得多；去年也才發生非常嚴重的食安事件，「當時若有把GHP（食品良好衛生規範準則）做好，相信會是不一樣的結果」。（編輯：吳素柔）1140605