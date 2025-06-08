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客家合唱賽登台人數超額 阿卡貝拉社會組冠軍遭撤

2025/6/8 10:48
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（中央社記者張雄風台北8日電）客委會今天表示，針對2025客家合唱比賽阿卡貝拉社會組比賽，因冠軍「請問芳名人聲樂團」登台人數不符規定，決議基於賽事規定公平性，撤銷社會組第1名成績，冠軍從缺不遞補。

客家委員會發布新聞稿說明，2025客家合唱比賽於5月25日在苗北藝文中心舉行，由現代阿卡貝拉「請問芳名人聲樂團」奪下社會組冠軍，然而賽後遭反映演出人數超出簡章規定。

客委會表示，依比賽簡章規定，現代阿卡貝拉社會組演出應「一聲部限1人演出，舞台上至多8人演出」，「請問芳名人聲樂團」（InNaluwan Vocal Group）於比賽當天11人上台演出。未能於現場立即檢核人數並通報評審團造成疑義，客委會深表歉意，除列入檢討外，並已啟動複審程序。

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客委會再調閱比賽當日完整影像與現場紀錄，已於昨天邀評審團召開複審會議，雖然該團演出表現優異，演出的2首歌曲實際分別由7人、6人持麥克風演唱，但登台人數11人超出簡章規定的8人，經決議基於賽事規定公平性，撤銷社會組第1名成績，冠軍從缺不遞補。

客委會表示，當日評審委員是依比賽整體音樂表現評分，評審與獲獎團隊指揮合影之事，雖發生於成績公布頒獎後，亦有遭質疑公平性之虞。客委會對於賽事規劃辦理將檢討改進，以確保比賽公正性與參賽者權益，並維護賽事公信力。（編輯：張雅淨）1140608

#阿卡貝拉
#客委會
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