高中特招學科測驗6/18報名 6校共195名額

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（中央社記者許秩維台北9日電）114學年高中特色招生考試分發入學學科測驗將於6月18日起受理報名，採「學科甄選」，不受國中學籍所在地學區限制，共6校合計提供195個名額，學科測驗將於6月22日舉行。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為培育各領域優質專業人才，國教署推動國中畢業生多元入學適性揚才的升學管道，歡迎具學術傾向的國中畢業生，依照自身興趣、性向及能力，透過高中特色招生考試管道進入各校特色班。

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114學年高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗有基北區、桃連區、嘉義區等3區共6校參與招生，合計提供195個名額，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，特色招生考試學科測驗將於6月22日舉行。

國教署說明，114學年高中特招考試分發入學測驗於6月18日起受理報名繳件，報名基北區、桃連區的學生，請至「114學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」線上報名；報名嘉義區的學生，請至嘉義縣永慶高中「最新公告」點選報名系統個別報名。（編輯：吳素柔）1140609