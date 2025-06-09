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17縣市續防大雨 宜蘭新北桃園留意大雷雨

2025/6/9 16:37（6/9 16:50 更新）
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圖為台北市內湖區未帶傘具的民眾，頂著雨勢快步穿越馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區未帶傘具的民眾，頂著雨勢快步穿越馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天下午持續針對17縣市發布大雨特報，並針對桃園市、新竹縣、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，其中就宜蘭、新北山區發布山區暴雨災防告警。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部、南投、台南、屏東地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水；預估持續至晚間。

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大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

氣象署並針對桃園市、新竹縣、新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息；其中針對宜蘭縣梵梵溪（芃芃野溪溫泉）、新北市逮魚堀溪發布山區暴雨災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：蕭博文）1140609

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氣象署針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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