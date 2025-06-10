青年百億圓夢計畫首航法國 訪藝文聚落新創基地

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（中央社記者許秩維台北10日電）台灣國際文教創新交流協會今天表示，青年百億海外圓夢基金計畫首發團6月1日啟航法國，30名青年將參訪法國藝文聚落、新創基地、參與聯合國海洋大會，拓展國際視野。

台灣國際文教創新交流協會今天發布新聞稿指出，配合青年百億海外圓夢基金計畫，教育部青年發展署、駐法國台北代表處、法國在台協會、台灣國際文教創新交流協會共同為青年規劃執行兩週的「跨域整合，未來領袖」蹲點參訪計畫。

30名青年於6月1日啟航法國，在抵達巴黎次日就拜會駐法國台北代表處，駐法代表郝培芝及駐處國會、政務、經濟、文化、科技、教育各組代表也與青年互動。青年代表們隨後還前往法國國民議會，參訪議會內重要的歷史建物及議場實景。

協會提到，「跨域整合，未來領袖」計畫分為新創科技、文化、海洋、公共事務等4組，文化組青年將探究2025巴黎白晝之夜活動規劃，並參觀法國當地藝文活動聚落；創新組青年則與當地新創基地交流，並到訪法國頂尖學府巴黎薩克雷大學，與師生互動。

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另外，公共事務組青年將與法國勒瓦盧瓦 （Levallois）市長對談，並參訪巴黎市政府，探討社會創新及市政推廣；海洋組青年則會前往法國尼斯，參加2025聯合國海洋大會，深度探訪海洋研究室及探測船等。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛指出，期盼青年到訪充滿人文底蘊及創新活動的法國，成為實現夢想的起始步伐；透過此次交流不僅能讓青年學有所成，也能深化台灣及法國的友誼，並奠定各項合作堅實基礎。（編輯：吳素柔）1140610