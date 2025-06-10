國中會考台東45生獲5A以上 3偏鄉生表現佳

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）114年國中教育會考成績出爐，台東學生表現亮眼，共有45名獲5A以上，其中新生國中黃柏諭與任庭甫獲5A10+佳績，另有3名則是來自偏鄉成功鎮和池上鄉的學生。

台東縣教育處長蔡美瑤昨日傍晚前往學校張貼紅榜，表揚會考優秀學生和學校。

蔡美瑤今天告訴媒體，台東縣今年共有45名學生獲得5A以上的優異成績，較去年增加16名，分別為新生國中29名、東海國中7名、寶桑國中1名、池上國中2名、育仁中學5名及新港國中1名，展現出台東在基礎教育努力推動的成果。

她說，其中新生國中學生黃柏諭與任庭甫更是脫穎而出，榮獲5A10+的卓越成績，為台東縣教育寫下亮眼新頁。

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蔡美瑤表示，黃柏諭熱愛閱讀，喜歡「古文觀止」、「左傳」等經典，語文表現出色，曾在全國語文競賽榮獲演說優等。任庭甫則對未來有明確規劃，熱衷商業領域，透過參與校內運動會與畢業典禮等，實踐企劃能力累積經驗。兩人備考期間皆善於規劃時間，重視錯題分析與筆記整理，並認為練習與理解是掌握高分關鍵。

她說，另特別值得一提的是，偏鄉成功鎮新港國中今年有1名學生取得5A2+的成績，池上國中2名5A，顯示兩校在教學設計與學力扎根方面的用心與努力，有效推動基礎學力深耕與落實，展現教育品質的提升。（編輯：吳素柔）1140610