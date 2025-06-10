無人機當助手 港區智慧巡查技術升級

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）為協助港區巡查人員進行維護管理，交通部運輸研究所今天表示，與台灣大學合作應用無人機研發港區影像智慧監測技術，可快速且高效率針對人員不易巡查區域詳實記錄影像。

港區幅員廣大，在人力有限情況下，如何快速掌握港區各設施的使用狀況並妥善管理，極具挑戰性。交通部運輸研究所副所長王穆衡今天出席記者會時表示，隨著港口貨物吞吐量越大，若港區維護出狀況，將影響後續出貨，因此需設法維持基礎設施正常運作。

無人機近年快速發展，具有高度的機動性及遠距遙控功能，運研所表示，自110年起與台灣大學合作研發港區無人機影像智慧監測技術，完成港區高精度三維數值地形模型建構技術，分析各種無人飛行載具並評估其飛行能力及可應用範圍，且開發人工智慧（AI）影像辨識技術。

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運研所副研究員洪維屏表示，這項技術依照台灣港務股份有限公司的任務需求，建製3種飛行模式，以供港務公司執行任務時選擇，包括地形測繪、多點巡航以及單點環飛等。

洪維屏指出，藉由無人載具拍攝影像，搭配機器學習以自動化辨識設施類型損壞及異常，並針對人員不易到達的巡查區域，詳實記錄影像，協助台灣港務股份有限公司以自動化方式快速掌握港區使用狀況，及早獲知港區各項設施可能的變動或損壞狀況，儘早進行養護及維修等作業。（編輯：李亨山）1140610