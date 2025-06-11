東部海域規模6.4地震 台鐵部分列車減速行駛
2025/6/11 20:08
（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣東部海域今晚7時發生芮氏規模6.4地震，台鐵表示，部分列車減速行使，目前暫無災情，已請工電單位巡查路線。高鐵官網公告，目前全線正常營運。
根據交通部中央氣象署最新資訊，今晚7時發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣5弱。
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台鐵公司表示，截至晚間7時20分，太麻里至花蓮港、南澳至蘇澳、豐原至彰化、沙鹿至社頭，依4級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。
另外，善化至沙崙、九曲堂至南州、大武至瑞源按3級地震規定辦理，即第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。（編輯：管中維）1140611
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