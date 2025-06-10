台鐵二結站建置電梯 乘客不需再爬天橋後搭車

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10電）位在宜蘭縣五結鄉的二結車站已逾百年歷史，過去乘客進站後必須爬上3樓高的天橋到對面月台後才能搭車。台鐵公司興建的2部電梯今天於站內啟用，優化乘車動線。

台灣鐵路股份有限公司發布新聞稿表示，二結站啟用於1919年，屬三等站，過去乘客進出月台主要依靠橫跨路線的天橋；高齡及行動不便旅客雖在值班站長協助下有通行便道可供使用，但因需橫跨軌道，在通行使用便利性及安全維護上都較不友善。

台鐵表示，為因應高齡化社會及建立友善旅運服務環境，斥資新台幣1105萬元辦理二結站無障礙及相關設施改善，興建2部電梯等設備，並增加照明及監視設備，提供旅客便捷及安全的搭車動線，也讓站體煥然一新。（編輯：方沛清）1140610