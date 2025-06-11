松山車站旅客攻擊站員 台鐵譴責暴力並協助提告

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（中央社記者黃巧雯、黃麗芸台北11日電）台鐵松山車站今天發生旅客出拳攻擊運轉員事件，鐵路警察局現場逮捕旅客送辦。台鐵公司表示，譴責施暴行為，將協助後續相關法律追訴及負擔訴訟費用。

台鐵指出，松山站運轉員今天中午12時28分接獲司機員通報，月台12車處有旅客躺臥地板；運轉員前往關心，發現男子躺臥月台並稱要前往萬里，運轉員告知如何轉乘，並請旅客不要躺在月台，若身體不舒服，可協助送醫。

台鐵表示，由於旅客持續躺在月台，運轉員欲叫醒旅客乘車，旅客突出拳攻擊，運轉員倒地後立即以行車無線電話呼救，車站行車室即刻通知在松山站的鐵路警察台北分局將施暴旅客帶回偵訊。

警政署鐵路警察局台北分局表示，現場依傷害罪現行犯逮捕酒醉男乘客，全案調查後移送台北地檢署偵辦。

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這起攻擊事件造成台鐵運轉員顏面及右眼受傷，台鐵表示，已由車站員工陪同往忠孝醫院就醫，後續將再前往製做筆錄。

台鐵表示，董事長及總經理第一時間已去電慰問受傷員工，並嚴厲譴責旅客施暴行為，公司將協助後續相關法律追訴及負擔訴訟費用。（編輯：蕭博文）1140611