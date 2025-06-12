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新高鐵董事長史哲最快6/13上任 鄭光遠6/16掌台鐵

2025/6/12 14:58
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）行政院政務委員史哲將出任台灣高鐵董事長，而高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長，相關人士今天表示，高鐵、台鐵各自在13日、16日召開臨時董事會後，新任董事長正式上任。

交通部長陳世凱昨天召開記者會宣布雙鐵人事案，台灣高鐵董事長由行政院政務委員史哲接任，至於現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長，而次長伍勝園也說，史哲將以航發會董事代表身分進入高鐵董事會。

相關人士表示，高鐵公司預計明天召開臨時董事會，推舉史哲擔任董事長；至於台鐵也將在16日舉行臨時董事會，官派董事將從交通部次長伍勝園改派鄭光遠，再經由董事推選出董事長。

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根據交通部資料顯示，將接任高鐵董事長的史哲畢業於東海大學，擔任公職超過25年，歷經台中縣政府、行政院勞委會、高雄市政府、文化部長、政務委員等職務，橫跨地方與中央不同領域。

即將轉戰台鐵的鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空，擁有多元經驗。（編輯：李錫璋）1140612

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