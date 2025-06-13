加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
逢甲大學老榕樹倒4傷 1人意識不清送醫
首頁 / 生活

通霄沙雕藝術節 國際高手共創永續與和平巨型連雕

2025/6/13 16:54（6/13 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025通霄沙雕藝術節7月將登場，藝術總監陳坤田（圖）13日表示，今年特別邀請8名國際沙雕師共同創作總長突破70公尺的巨型連雕作品「永續與和平」。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
2025通霄沙雕藝術節7月將登場，藝術總監陳坤田（圖）13日表示，今年特別邀請8名國際沙雕師共同創作總長突破70公尺的巨型連雕作品「永續與和平」。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣2025通霄沙雕藝術節7月將登場，今年邀請包含來自烏克蘭、印度在內的8名國際沙雕師共同創作總長逾70公尺的巨型連雕作品，傳達對世界永續與和平的期盼。

苗栗通霄擁有美麗的海岸線和海景，縣府去年首次在通霄海水浴場辦理沙雕藝術節，獲得好評與熱烈迴響，今年再次推出，並邀多名國際沙雕師投入創作，讓世界看見通霄獨有魅力小鎮。

2025通霄沙雕藝術節藝術總監陳坤田今天表示，苗栗縣是座山城，又擁有三義、南庄2處國際慢城，生活在其中逍遙自在，因此今年沙雕藝術節以「逍遙沙城」為主題，邀請烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家的8名國際沙雕師來台共同創作主雕「永續與和平」。

陳坤田告訴中央社，這是國內沙雕首度集結這麼多國家高手，共同創作1件作品，在構圖發想上，運用百合花、鯨豚、海洋、日、月、星辰等元素，作品正中間呈現小男孩親吻鯨豚、小女孩與和平鴿對望凝視的畫面，凸顯人類與萬物和諧共處，期望讓民眾欣賞到土地、海洋資源生生不息、共榮共存景象，呼籲大家珍惜、愛護環境的重要。

陳坤田指出，作品目前已接近完成階段，總長逾70公尺、高約5公尺，突破國內以往巨型沙雕作品紀錄。此外，烏克蘭和印度2個國家目前正處於戰爭威脅，這次「永續與和平」主雕創作，有來自烏克蘭和印度沙雕師一起參與，展現內心最深刻的呼喚與期盼，別具意義。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳坤田表示，通霄海水浴場沙質良好，是非常好的沙雕場地，且周邊有防風林、地勢往內縮，作品比較不會遭浪潮侵襲，有助「抗颱」，去年活動期間曾遇凱米颱風攪局，展出的創作都安然挺過。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫指出，今年沙雕藝術節規劃20餘件創作，將於7月12日至9月14日在通霄海水浴場展出，透過國際化的藝術交流，呈現更豐富的文化內涵，在沙雕師細膩的沙雕工藝下，展現不同國家和地區的文化、歷史和風土人情。（編輯：李錫璋）1140613

#日本
#加拿大
#印度
#苗栗縣政府
#烏克蘭
#陳坤田
#通霄海水浴場
2025苗栗通霄沙雕藝術節7月將登場，今年以「逍遙沙城」為活動主題，特邀烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家的8名國際沙雕師來台共同創作主雕「永續與和平」。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
2025苗栗通霄沙雕藝術節7月將登場，今年以「逍遙沙城」為活動主題，特邀烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古等國家的8名國際沙雕師來台共同創作主雕「永續與和平」。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
苗栗縣文化觀光局13日表示，2025通霄沙雕藝術節預計呈現20餘件沙雕創作，7月12日起至9月14日將在通霄海水浴場正式展出。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
苗栗縣文化觀光局13日表示，2025通霄沙雕藝術節預計呈現20餘件沙雕創作，7月12日起至9月14日將在通霄海水浴場正式展出。中央社記者管瑞平攝 114年6月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：