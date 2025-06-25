史哲接任高鐵董事長立院首備詢 推高鐵2.0專案

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長後，首度赴立法院備詢，他表示，高鐵自2007年1月通車，將屆滿20週年，將推動「高鐵2.0」專案，包括引進新世代列車，帶動服務升級等。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、台鐵公司董事長鄭光遠、台灣高鐵公司董事長史哲列席，針對交通部觀光署、台鐵及高鐵人事調整及新任首長的業務展望進行專題報告，並備質詢。

史哲表示，台灣高鐵自2007年通車營運以來，持續穩定成長，即使在2020至2022年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，運量自2022年即逐步回升至疫情前的水準，2023至2024年疫後旅運需求則顯著反彈，2024年全年日均人次達21.4萬人次，旅運量再創歷史新高，較2023年成長約7%。

台灣高鐵公司自7月1日起，每週常態性增開25班次列車，增班後總計每週將提供1128班次的旅運服務。史哲透露，預計今年第4季也會因應旅運高峰規劃短期增班，反映公司積極調整班表，以滿足旅客需求。

高鐵自2007年1月通車營運至今，即將屆滿20週年，史哲指出，將推動「高鐵 2.0」專案，範疇涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。

史哲提到，未來業務發展持續以運輸（Transportation）、科技（Technology） 、在地（Taiwan）及關懷（Touch）4個軸向，發展策略及業務計畫，並分為6大面向。

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針對6大面向之一的「加速數位轉型，打造智慧高鐵」。史哲表示，將建置新世代訂位票務服務系統、新世代自動售票系統車站設備雲端化及無紙化、數位版回數票與定期票及電子優惠券系統、台灣高鐵交通行動服務平台（T-MaaS）。

其他面向包括「引進新世代列車，帶動全面服務升級」、「因應極端氣候，強化高鐵韌性」、「攜手本土廠商，提升產業實力」、「落實環境永續，優化職場環境」，以及「連結地方共生，共創旅運商機」。（編輯：張雅淨）1140625