台灣助羅馬尼亞推動智慧能源與農業 展現科技援助力

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（中央社記者劉郁葶布拉格25日專電）台灣協助羅馬尼亞推動智慧能源與農業，包含在羅馬尼亞的校舍屋頂安裝台商產製的太陽能板，協助學校實現電力自給自足；以及在葡萄園引進國產半透光太陽能板，進行「農電共生」實地測試，創造出更穩定的種植環境。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽於24日與羅馬尼亞布澤烏市（Buzau）副市長Ionut Apostu共同主持台羅智慧能源及智慧農業兩項合作案結案儀式，羅馬尼亞友台協會（羅台協會）主席達莫夫（Constantin Damov）也出席見證，展現羅馬尼亞地方政界與民間對台灣技術與誠意的肯定。

在布澤烏市的B.P. Hasdeu中學，台灣協助於校舍屋頂安裝台商產製的太陽能板，作為智慧能源應用示範案，以評估其在減少學校用電上的實際效益。學校在屋頂裝設台灣太陽能板後，已能實現電力自給自足，除提供具體案例供學生與社區了解再生能源與永續發展的實踐外，未來並將此成功案例拓展至羅馬尼亞其他地區。

智慧農業方面，在羅馬尼亞的葡萄園中，引進國產半透光太陽能板，進行「農電共生」實地測試，評估其對作物收成及氣候變遷下農作物適應力的影響。結果顯示，此方案在不影響作物生長情況下產出電力，具備多重優勢，例如可提供額外能源、減少作物光照過強，創造更穩定的種植環境。

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羅馬尼亞生產的葡萄酒量佔歐盟60%，此項智慧農業合作案的成功案例，也將拓展至羅馬尼亞主要葡萄園，提升整體農場的經濟效益。

李南陽表示，台灣將持續深耕與羅馬尼亞等友好國家的實質合作，特別在智慧解決方案的應用上，結合公私部門力量，打造「台灣科技x國際公益」合作模式。本次正是科技外交與在地需求的完美結合，未來將持續拓展更多面向的合作機會。（編輯：張芷瑄）1140625