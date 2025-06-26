長榮機上餐7月更新 東京航線吃得到乾杯聯名餐

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（中央社記者余曉涵休士頓25日電）長榮航空今天表示，從7月1日起，機上餐將更新菜單，且原本只有在長程線經濟艙吃得到的乾杯聯名機上餐，將擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙。

近年來，各家航空公司積極與米其林餐飲合作推機上餐點，希望擺脫機上餐等於不美味的刻板印象，像是中華航空攜手米其林三星餐廳頤宮、星宇航空攜手米其林星級主廚Chef Kin（林明健）設計無國界精緻菜單等。

長榮航空今天發布新聞稿宣布，7月1日起將推出新菜單，除繼續攜手米其林燒肉品牌「老乾杯」外，也推出蜜桃果茶等全新飲品。

長榮航空表示，桃園出發到洛杉磯BR16、舊金山BR28及西雅圖航班的皇璽桂冠艙，推出「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」。桃園出發至洛杉磯BR06、舊金山BR08、紐約的皇璽桂冠艙，推出「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」。桃園出發至洛杉磯BR06、舊金山BR08的豪華經濟艙旅客，則可選擇「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」。

長榮航空表示，除美、加航線外，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙旅客，可於航班起飛24小時前，透過網路預訂專屬老乾杯外，為回應旅客們的聯署許願，原在長程航線經濟艙才提供的乾杯料理，特別擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙。

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另外，長榮航空也再次與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡BR215、吉隆坡BR227、雅加達及峇里島經濟艙，推出機上限定水果冰棒。

長榮航空表示，長程線酒單也將在7月更新年度精選葡萄酒，美加地區指定航線皇璽桂冠艙升級香檳酒單，讓旅客品嚐。（編輯：吳素柔）1140626